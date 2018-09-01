رغم تعثر المحادثات.. فريلاند تتوقع التوصل لاتفاقية تجارية مع أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 09:09 صباحا
وزيرة الخارجية الكندية (رويترز)

أعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، يوم الجمعة، عن ثقتها بأن كندا ستتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) إذا توفرت «النوايا الحسنة والمرونة لدى جميع الأطراف».

وأبلغت فريلاند، الصحفيين بعد اختتام أربعة أيام من المحادثات دون اتفاق: «نواصل العمل بجدية بالغة ونحن نحقق تقدمًا لكننا لم نصل بعد إلى مبتغانا»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز». وأضافت قائلة: «مع النوايا الحسنة والمرونة لدى جميع الاطراف، أنا متأكدة أننا يمكننا أن نحقق هدفنا».

وكانت فريلاند قالت إن المفاوضين الأميريكيين والكنديين لم يتوصلوا بعد إلى حلول وسط للخلافات التي تمنعهم من الاتفاق على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وتعهدت فريلاند بالدفاع عن المصالح الوطنية لكندا، وقالت وفق ما أوردت عنها «رويترز»: «نحن نتطلع إلى اتفاق جيد، وليس أي اتفاق، وسنوافق فقط على اتفاق يكون اتفاقًا جيدًا لكندا، نحن لم نصل بعد إلى ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا
ليبيا
نيويورك سيتي يعلن موقف التاجوري من اللحاق بالمنتخب أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟