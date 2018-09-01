رغم تعثر المحادثات.. فريلاند تتوقع التوصل لاتفاقية تجارية مع أميركا

وزيرة الخارجية الكندية (رويترز)

أعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، يوم الجمعة، عن ثقتها بأن كندا ستتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) إذا توفرت «النوايا الحسنة والمرونة لدى جميع الأطراف».

وأبلغت فريلاند، الصحفيين بعد اختتام أربعة أيام من المحادثات دون اتفاق: «نواصل العمل بجدية بالغة ونحن نحقق تقدمًا لكننا لم نصل بعد إلى مبتغانا»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز». وأضافت قائلة: «مع النوايا الحسنة والمرونة لدى جميع الاطراف، أنا متأكدة أننا يمكننا أن نحقق هدفنا».

وكانت فريلاند قالت إن المفاوضين الأميريكيين والكنديين لم يتوصلوا بعد إلى حلول وسط للخلافات التي تمنعهم من الاتفاق على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وتعهدت فريلاند بالدفاع عن المصالح الوطنية لكندا، وقالت وفق ما أوردت عنها «رويترز»: «نحن نتطلع إلى اتفاق جيد، وليس أي اتفاق، وسنوافق فقط على اتفاق يكون اتفاقًا جيدًا لكندا، نحن لم نصل بعد إلى ذلك».