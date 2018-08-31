آثار الحروب التجارية قد تبدد مكاسب النفط من تراجع إمدادات إيران

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

أظهر استطلاع للرأي، يوم الجمعة، أن محللي أسواق النفط خفضوا توقعاتهم لعام 2018 للمرة الأولى في نحو عام خلال أغسطس في ظل تنامي المخاوف من أثر التوترات التجارية المتنامية على الطلب على الخام، على الرغم من أن تقلص الإمدادات، وخاصة من إيران، سيكبح الخسائر.

وتوقع استطلاع الرأي، الذي أجرته وكالة «رويترز» وشمل 45 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.71 دولار للبرميل في عام 2018، بانخفاض قدره 16 سنتًا عن 72.87 دولار في توقعات استطلاع الرأي الذي أجري الشهر الماضي.

ويزيد هذا عن 71.96 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ السعر 72.58 دولار للبرميل في المتوسط عام 2019.

ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.13 دولار للبرميل في المتوسط عام 2018، مقارنة مع 67.32 دولار للبرميل في متوسط توقعات الشهر الماضي و66.40 دولار للبرميل في المتوسط إلى الآن.