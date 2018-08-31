«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 02:41 مساء

اتفقت شركة «كوكاكولا» على شراء سلسلة مقاهي «كوستا» الشهيرة مقابل 5.1 مليار دولار في صفقة تشمل الدين.

وبحسب وكالة «رويترز»، فالصفقة تهدف إلى تعزيز وجود شركة «كوكاكولا» في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحيًا والاقتداء بشركات مثل «ستاربكس» و«نستلة» في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار.

ومن شأن شراء منافذ «كوستا» البالغ عددها نحو أربعة آلاف منفذ من «وايتبريد» البريطانية أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ.

ودفعت «كوكاكولا» نحو مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) فوق ما كان يتوقعه بعض المحللين. وستستخدم الشركة شبكة التوزيع لديها لدعم توسع «كوستا» في ظل سعيها للحاق «بستاربكس» الرائدة.|

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