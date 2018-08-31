هبوط طفيف لأسعار النفط وسط مخاوف الحروب التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 10:51 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار النفط، يوم الجمعة، بفعل مخاوف من احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن اقتراب العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية وهبوط إنتاج فنزويلا حالا دون المزيد من الخسائر.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.64 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 13 سنتًا عن سعر التسوية السابقة.

ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تغيرًا يذكر عند 70.25 دولار للبرميل.

وحذر محللون من أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى كبيرة، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، قد تبدأ في الضغط على النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الوقود.

وفي ظل تراجع إمدادات فنزويلا بشدة والمخاوف بشأن العقوبات الأميركية على إيران، والتي ستستهدف صادرات طهران النفطية من نوفمبر، تتجه أسواق الخام في أغسطس إلى تسجيل ارتفاع بأكثر من 4% في سعر برنت و2% في سعر خام غرب تكساس الوسيط.

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