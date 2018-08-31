الذهب يرتفع لكن يتجه لأطول موجة خسائر شهرية في 5 أعوام ونصف

موظف يعرض سبائك ذهب بمصنع في فيينا (رويترز)

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، مع تحوط المستثمرين للمخاطر الناشئة عن النزاعات التجارية، لكن المعدن الأصفر اتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية منذ عام 2013، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وارتفع الذهب 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد لامس أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولار للأوقية يوم الخميس. وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1212.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.61 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 1.4% مسجلاً 978.62 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 983.75 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 793.70 دولار للأوقية.