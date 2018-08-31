الذهب يرتفع لكن يتجه لأطول موجة خسائر شهرية في 5 أعوام ونصف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 10:06 صباحا
موظف يعرض سبائك ذهب بمصنع في فيينا (رويترز)

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، مع تحوط المستثمرين للمخاطر الناشئة عن النزاعات التجارية، لكن المعدن الأصفر اتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية منذ عام 2013، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وارتفع الذهب 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد لامس أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولار للأوقية يوم الخميس. وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1212.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.61 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 1.4% مسجلاً 978.62 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 983.75 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 793.70 دولار للأوقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
مودرتش يخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا من صلاح والقرعة تقسو على برشلونة
رياضة عالمية
تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس نواب الطوارق
ليبيا
سالفيني لماكرون: توقف عن زعزعة استقرار ليبيا من أجل مصالح اقتصادية
ليبيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أوميغا-3 لا يقي من أمراض القلب