الذهب يتراجع مدفوعًا بصعود الدولار

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

سجل الذهب تراجعًا، يوم الخميس، متأثرًا بالارتفاع الطفيف للدولار، لكن من المتوقع أن تواصل الأسعار انتعاشها في الأسابيع المقبلة بعد خسائر حادة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد انخفض الذهب بنسبة 0.3% ليسجل 1202.96 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين فقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1209 دولارات للأوقية.

وقال المحلل لدى «جوليوس باير» في زوريخ، كارستن مانكه: «أصبحنا أكثر إيجابية إزاء الذهب. ورغم قناعتنا الكبيرة بارتفاع الأسعار في المديين المتوسط والطويل فإننا نرى بعض التحدي في المدى القصير ما دام الدولار قويًا».

وأضاف: «عليك أن تتوخى الحذر إذا كنت تريد لأسعار الذهب أن ترتفع لكننا نعتقد أن القاع هاهنا».

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا مما جعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين بعملات أخرى، وذلك بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 94.434 يوم الثلاثاء.

وتراجعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 14.61 دولار للأوقية.

وفقد البلاتين 0.9% ليسجل 788.49 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 978.25 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 983.75 دولار.