الذهب يتراجع مدفوعًا بصعود الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 01:36 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

سجل الذهب تراجعًا، يوم الخميس، متأثرًا بالارتفاع الطفيف للدولار، لكن من المتوقع أن تواصل الأسعار انتعاشها في الأسابيع المقبلة بعد خسائر حادة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد انخفض الذهب بنسبة 0.3% ليسجل 1202.96 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين فقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1209 دولارات للأوقية.

وقال المحلل لدى «جوليوس باير» في زوريخ، كارستن مانكه: «أصبحنا أكثر إيجابية إزاء الذهب. ورغم قناعتنا الكبيرة بارتفاع الأسعار في المديين المتوسط والطويل فإننا نرى بعض التحدي في المدى القصير ما دام الدولار قويًا».

وأضاف: «عليك أن تتوخى الحذر إذا كنت تريد لأسعار الذهب أن ترتفع لكننا نعتقد أن القاع هاهنا».

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا مما جعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين بعملات أخرى، وذلك بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 94.434 يوم الثلاثاء.

وتراجعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 14.61 دولار للأوقية.

وفقد البلاتين 0.9% ليسجل 788.49 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 978.25 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 983.75 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»