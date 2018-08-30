انخفاض المخزون الأميركي يدفع أسعار النفط للارتفاع

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتستأنف مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأميركية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي إلى 77.40 دولار للبرميل لتزيد بذلك 26 سنتًا بما يعادل 0.3% عن إغلاقها السابق.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتًا أو 0.5% مسجلة 69.83 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت أكثر من 9% منذ 15 أغسطس وبلغ يوم الخميس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 77.48 دولار للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من 7% على مدى الفترة ذاتها.

وقال المحلل لدى «ريفكين» للأوراق المالية في أستراليا، وليام أولوخلين، «أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأميركي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيًا مرتفعًا».

ورأى ألفونسو إسبارازا المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة أن «العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي مما يرفع أسعار الخام». |