وكالة الطاقة تتوقع شح المعروض بسوق النفط قرب نهاية العام

مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول. (أرشيفية. رويترز)

توقع مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الأربعاء أن تشهد أسواق النفط العالمية شحًا في المعروض قرب نهاية العام الجاري بسبب قوة الطلب والضبابية بشأن إمدادات في بعض الدول المنتجة للخام.

وقال بيرول، في تصريحات إلى وكالة «رويترز» بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان: «بالتأكيد هناك بعض المخاوف من أن أسواق النفط قد تشهد شحًا في المعروض قرب نهاية هذا العام، ومن ثم يجب أن تكون الدول الكبرى المستوردة كالهند وغيرها مستعدة».

وأرجع بيرول الشح الذي قد تشهده أسواق النفط إلى «النمو القوي جدًا في الطلب، وهناك مشكلة كبرى وهي أن إنتاج فنزويلا ينكمش».

وقال إن إنتاج فنزويلا هبط إلى النصف في العامين الأخيرين، مضيفًا أن هناك «هشاشة في الإنتاج» أيضًا بدول بعضها في الشرق الأوسط.

كان بيرول قال الأسبوع الجاري إن من المتوقع أن يشهد إنتاج فنزويلا النفطي مزيدًا من الانخفاض بعد أن هبط إلى النصف في السنوات الأخيرة.