الذهب يرتفع لكن التوترات التجارية وتوقعات رفع الفائدة تكبحان السوق

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة لكن ارتفاع الدولار واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدا من مكاسب المعدن النفيس.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% عند 1204.43 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس عند 1214.28 دولار يوم الثلاثاء لكنها أغلقت منخفضة 0.8% مع صعود سندات الخزانة الأميركية بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1210.60 دولار للأوقية.

وقال كبير المتعاملين لدى «لي شيونج» لتداول الذهب في هونغ كونغ، رونالد لونج، إن «الأسعار انتعشت لكن البيع (يوم الثلاثاء) يظهر أن لا أحد يرغب في ملاحقة المعدن فوق 1210 دولارات... ستكون هناك زيادات لسعر الفائدة في سبتمبر وديسمبر وهو ما يثقل كاهل الذهب».

تراجع الذهب نحو 7.5% هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية مع تحول المستثمرين على نحو متزايد صوب الدولار.

وارتفعت الفضة 0.5% في المعاملات الفورية إلى 14.73 دولار.

وصعد البلاتين 1% إلى 793.20 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 943.18 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 956 دولارًا يوم الثلاثاء.