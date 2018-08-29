الذهب يرتفع لكن التوترات التجارية وتوقعات رفع الفائدة تكبحان السوق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 01:10 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة لكن ارتفاع الدولار واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدا من مكاسب المعدن النفيس.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% عند 1204.43 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس عند 1214.28 دولار يوم الثلاثاء لكنها أغلقت منخفضة 0.8% مع صعود سندات الخزانة الأميركية بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1210.60 دولار للأوقية.

وقال كبير المتعاملين لدى «لي شيونج» لتداول الذهب في هونغ كونغ، رونالد لونج، إن «الأسعار انتعشت لكن البيع (يوم الثلاثاء) يظهر أن لا أحد يرغب في ملاحقة المعدن فوق 1210 دولارات... ستكون هناك زيادات لسعر الفائدة في سبتمبر وديسمبر وهو ما يثقل كاهل الذهب».

تراجع الذهب نحو 7.5% هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية مع تحول المستثمرين على نحو متزايد صوب الدولار.

وارتفعت الفضة 0.5% في المعاملات الفورية إلى 14.73 دولار.

وصعد البلاتين 1% إلى 793.20 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 943.18 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 956 دولارًا يوم الثلاثاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تسببه في أعمال شغب.. مدينة ألمانية تزيل تمثالًا لإردوغان
دولى
«فيفا» يدافع عن محمد صلاح ضد الاتحاد المصري بطريقة مختلفة
رياضة عالمية
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
حكومة الوفاق تبحث إكمال مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية
ليبيا
الصالحين عبدالنبي: اشتباكات طرابلس «تصفية حسابات» بين مجموعات مسلحة
ليبيا
«أفريكوم»: نفذنا «ضربة دقيقة» قرب بني وليد بالتنسيق مع حكومة الوفاق
ليبيا
تحليق طائرات حربية في سماء طرابلس
ليبيا
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»