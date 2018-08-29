تراجع طفيف للنفط وسط دعم من العقوبات الوشيكة على إيران

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار النفط، يوم الأربعاء، متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط الأميركية لكن انكماش صادرات إيران قبيل عقوبات أميركية حال دون مزيد من الهبوط في السوق.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 75.90 دولار للبرميل بانخفاض قدره خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 68.49 دولار للبرميل.

كان معهد البترول الأميركي قال، يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت قليلًا بمقدار 38 ألف برميل إلى 405.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأميركية، قال متعاملون إن أسعار الخام تلقت دعمًا جيدًا إلى حد ما من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ في استهداف قطاع النفط اعتبارًا من نوفمبر.