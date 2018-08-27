ترامب يعلن التوصل «لاتفاق جيد جدًا» مع المكسيك حول التبادل التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصافحًا وزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو غواخاردو فياريال في المكتب البيضاوي. (فرانس برس)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن الولايات المتحدة توصلت «لاتفاق جيد جداً» مع المكسيك وإن المحادثات مع كندا ستبدأ قريبًا حول اتفاق إقليمي جديد للتبادل الحر.

لكن ترامب لمّح إلى أنه قد يستثني أوتاوا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المكسيك مضيفًا إنه يرغب أيضًا في تغيير اسم الاتفاق، وفق «فرانس برس».

وقال ترامب «إنه يوم كبير للتبادل التجاري. إنه اتفاق جيد جدًا للبلدين». وأضاف «كندا، سنبدأ المفاوضات قريبًا. سأتصل برئيس وزرائهم قريبًا جداً». ويجري مفاوضون أميركيون ومكسيكيون منذ أسابيع مفاوضات لحل خلافات لمراجعة "اتفاقية أميركا الشمالية للتبادل الحر" (نافتا) التي تعود ل25 سنة، فيما تنتظر كندا الانضمام للمفاوضات مجددًا.

وفيما كرر كبير المفاوضين المكسيكيين وزير الاقتصاد إيلديفونسو غواخاردو الاثنين أن الخطوة المقبلة هي أن تنضم كندا مجددًا للمحادثات حول اتفاق ثلاثي، قال ترامب «يمكننا إبرام اتفاق مستقل أونضعها في الاتفاق نفسه».

وأشار ترامب إلى أنه سيسلك نهجًا متشدداً مع أوتاوا بشأن السيارات والرسوم الجمركية على الألبان، وهما مسألتان طالما كانتا مصدر توتر بين الجارين. وتحدث الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الاثنين وحضّ أوتاوا على الانضمام مجددًا للمحادثات بسرعة بهدف التوصل لاتفاق نافتا جديد هذا الأسبوع. وكتب بينا نييتو على تويتر «عبّرت عن أهمية أن يدخلوا مجددًا العملية بهدف التوصل لاتفاق هذا الأسبوع». وقال إن الاتفاق مع المكسيك «جيد للدولتين».

وقال ترامب خلال إعلان الاتفاق في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وإلى جانبه غواخاردو ووزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز «جعلناه أسهل بكثير». وانضم بينا نييتو هاتفيًا وشكر ترامب واصفاً التوصل لاتفاق بأنه «إيجابي جدًا للولايات المتحدة والمكسيك» متطلعًا نحو اتفاق ثلاثي.

غير أن ترامب قال إنه يريد التخلي عن اسم «نافتا» مضيفًا أن له «دلالات سيئة» لأن الولايات المتحدة تضررت من الاتفاق. وقال ترامب «هذا شيء مميز جداً بالنسبة لمصنعينا ومزارعينا». بدورهم، رحب مستشارو الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانوي لوبيز أوبرادور بالاتفاق الجديد وقالوا إنه يمثل تقدمًا في موضوع الطاقة والأجور للعمال المكسيكيين.

وقال وزير التجارة المقبل مارسيلو إبرارد «نرى الاتفاق المعلن اليوم خطوة ايجابية لأنه يقلل الشكوك بشأن اقتصادنا ويأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي عبّر عنها فريق الرئيس المنتخب».

« هدف »

منذ أكثر من شهر، يتنقل غواخاردو ووزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي بين مكسيكو وواشنطن للقاء لايتهايزر سعيًا لتذليل العقبات الرئيسية أمام التوصل لاتفاق ولا سيما القوانين المتعلقة بقطاع السيارات، قبل انقضاء شهر أغسطس. وتوقفت المحادثات في مايو، لأسباب عدة بينها الانتخابات الرئاسية التي جرت في المكسيك في 1 يوليو.

وطالما صوّبت استراتيجية ترامب للتبادل التجاري على الاتفاق الثلاثي، وقد هدد مرارًا بإلغائه برمته ووصفه «بالكارثي».