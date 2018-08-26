فرنسا تخفّض توقّعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.7% في 2019

راية خشبية بألوان علم فرنسا في مدينة انتريغ سور ترويير الفرنسية في 7 أغسطس 2018. (فرانس برس)

خفّضت الحكومة الفرنسية توقّعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد للعام 2019 من 1.9% الى 1.7%، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب لجريدة «لوجورنال دو ديمانش».

وقال فيليب في مقابلة مع الجريدة الأسبوعية إن «النمو المتوقّع الذي نبني عليه هذه الموازنة (للعام 2019) هو 1.7%». وأضاف: «عندما أعددنا الموازنة العام الماضي كنّا نعوّل على معدّل نمو بنسبة 1.7% للعامين 2018 و2019. لقد انتقدونا لأننا كنا حذرين للغاية! اليوم ها نحن نعود إلى الرقم نفسه».

وأردف: «رغم أن التوقعات مهمّة لكن ما يهمّ هو السياسة التي يتمّ انتهاجها. نحن نبقي على المسار ونحافظ على الوتيرة». وأعلن رئيس الوزراء من جهة ثانية أن العام 2019 سيشهد إلغاء 4500 وظيفة في القطاع العام، يليها في العام التالي إلغاء 10 آلاف وظيفة.