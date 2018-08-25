عدد حفارات النفط الأميركية يسجل أكبر هبوط أسبوعي في عامين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 01:57 مساء

أوقفت شركات الطاقة الأميركية تشغيل تسع حفارات نفطية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2016، في أعقاب تراجع أسعار الخام مؤخرًا.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، الصادر أمس الجمعة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة تراجع إلى 860، في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس، وفق «رويترز».

وقالت «بيكر هيوز» إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل حاليًا يبلغ 1044. وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفارًا.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1014، وهو ما يبقيه في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارًا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

ويجري تداول عقود الخام الأميركي حول 69 دولارًا للبرميل بانخفاض حوالي 7% منذ بداية الربع الثالث، وتتجه العقود نحو تسجيل أول هبوط فصلي منذ الربع الثاني من العام الماضي.

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