مدعومًا بتراجع الدولار.. النحاس يحقق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو

عامل يفحص شحنة نحاس في ميناء فالبارايسو في تشيلي. (أرشيفية: رويترز)

أنهت أسعار النحاس الأسبوع بصعود نسبته 3%، محققة أول مكاسب لها في أربعة أسابيع بدعم من تراجع الدولار، رغم أن القلق بشأن الطلب الصيني من المتوقع أن يقيد المكاسب بينما يستمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 2% أمس الجمعة لتغلق عند 6105 دولارات للطن، ولتنهي تعاملات الأسبوع مرتفعة حوالي 3% ، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل يونيو، حسب وكالة «رويترز».

وتراجع مؤشر الدولار 0.6%، بعد أن دافع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن نهج البنك المركزي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة. وضعف الدولار يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال محللون إن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ستوجد اضطرابات في السوق، لكن الاتجاه العام يميل نحو ارتفاع أسعار المعادن.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفع الألومنيوم 1% إلى 2095 دولارًا للطن، بينما صعد الرصاص 1.5% إلى 2085 دولارًا للطن، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ الرابع عشر من أغسطس عند 2086 دولارًا للطن ومسجلًا أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر.

وارتفع الزنك 2.7% إلى 2534 دولارًا للطن، بينما أغلق القصدير منخفضًا 0.5% إلى 18995 دولارًا للطن. وأنهى النيكل جلسة التداول مرتفعًا 1.1 % إلى 13415 دولارًا للطن.