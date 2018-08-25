كوبا تخسر 4.3 مليارات دولار بسبب العقوبات الأميركية

سياح في هافانا في 10 آب/اغسطس 2018

قدرت كوبا خسائرها الاقتصادية نتيجة الحظر المفروض عليـها من قبل الولايات المتحدة بحوالي 4.321 مليارات دولار، في الفترة بين أبريل 2017 ومارس من العام الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان صدر مساء الجمعة إنه «في الفترة التي يغطيها التقرير، سبّب الحصار خسائر بقيمة 4.321 مليار دولار لكوبا»، وذكرت أنه منذ فرض الحظر الأميركي، في 1962، تكبدت كوبا أضرار بقيمة 134.499 مليار دولار بالأسعار الحالية، وفق «فرانس برس».

ورغم عودة العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، في يوليو 2015، بعد قطيعة دامت خمسين عامًا. إلا أن الكونغرس أبقى على الحظر، خلافًا لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما.

وبهدف الحد من التقارب الذي دشنه أوباما، أعاد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في نوفمبر 2017 العقوبات، لكنه سمح للأميركيين بالسفر إلى كوبا ودعم الشركات الخاصة الصغيرة في الجزيرة.

وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض كبير في زيارات القادمين من الولايات المتحدة وخلقت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى.

وتابعت أن «تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من قبل أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، ما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض».

وتقدم الجزيرة كل عام تقريرًا إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان «ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا».

ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، ما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي. وسيعرض التقرير هذا العام خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة في موعد لم يحدد بعد.