في تحدٍ لترامب.. الصين تتعهد بمواصلة ضرباتها في نزاعها التجاري مع أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 02:36 مساء
وزير المالية الصيني ليو كون. (رويترز)

قال وزير المالية الصيني، ليو كون، إن بلاده ستواصل الردّ على واشنطن مع فرض أميركا المزيد من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت صينية أو أجنبية.

وأضاف ليو، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن أثر «النزاعات التجارية» بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني محدود إلى الآن، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل.

وقال إن الحكومة الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري. كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لسندات لدعم الاستثمار في البنية التحتية هذا العام وتجاوزها تريليون يوان (145.48 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الحالي.

وتصاعد النزاع التجاري أكثر يوم الخميس في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة والصين فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض. ومنذ أوائل يوليو، فرض أكبر اقتصادين في العالم رسومًا على سلع بعضهما البعض بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار دولار.

وأشار ليو إلى أن «الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة»، مضيفًا: «إذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا».

وحتى الآن، فرضت الصين أو اقترحت فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار، ما يمثل معظم وارداتها من المنتجات الأميركية. والنفط الخام والطائرات الكبيرة سلعتان رئيسيتان أميركيتان لم تستهدفهما العقوبات بعد.

واُختتمت محادثات تجارية متوسطة المستوى بين مسؤولين أميركيين وصينيين يوم الخميس دون أي مؤشر على إحراز تقدم كبير.

وردًا على سؤال عمّا إذا كانت الصين ستدرس زيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية تواجه بالفعل ضرائب مرتفعة، قال ليو إن الصين سترد بدقة.

وقال: «نرد بدقة. بالطبع، قيمة الواردات الأميركية من السلع الصينية غير مماثلة لقيمة الواردات الصينية من السلع الأميركية. سنتخذ إجراءات رسوم بما يتوافق مع هذا الوضع». ولم يخض في تفاصيل.

لكنه قال إن الصين تدرك احتمال تأثر أطراف غير ضالعة في الخلاف سلبًا جراء النزاع.

وتابع: «حين نتخذ إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأجنبية في الصين. ذلك هو السبب في أن إجراءاتنا الخاصة بالرسوم محددة لتجنب التأثير عليها بقدر المستطاع».

وأعرب وزير المالية الصيني عن قلقه للغاية بشأن الخسارة المحتملة للوظائف الصينية. وقال: «من وجهة نظري، سأولي انتباهًا أكبر لأثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الوظائف في الصين. في النهاية، بعض الشركات تأثرت، الصادرات ستنخفض والإنتاج سيتقلص».

وتخطط الصين لزيادة إنفاقها المالي لدعم العمال أوالعاطلين عن العمل المتضررين من الرسوم الجمركية التي جرى رفعها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى
ليبيا
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف حقيقة مفزعة عن شرب الماء من القنينة