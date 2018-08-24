الذهب يرتفع مدفوعًا بتراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 12:29 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع الذهب، الجمعة، بعد أن هبط في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستشفاف أي إشارات جديدة على اتجاهات السياسة النقدية الأميركية.

وارتفع الذهب 0.3% في التعاملات الفورية إلى 1188.96 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان  قد هبط 0.9% يوم الخميس. وارتفعت الأسعار بنحو 0.3% هذا الأسبوع، وفق وكالة «رويترز».

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1195 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال اجتماع سنوي للبنك المركزي في وقت لاحق من الجمعة.

ويتفق واضعو سياسات البنك المركزي الأميركي على نطاق واسع على أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر هذا العام والعام المقبل على الرغم من عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مثل هذه الخطة وفقًا لما أشار إليه اثنان من واضعي السياسات يوم الخميس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% في التعاملات الفورية إلى 14.58 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1% إلى 782.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 919.85 دولار للأوقية.

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