النفط يرتفع وسط توقعات بتأثر المعروض بالعقوبات على إيران

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأميركية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولار للبرميل بارتفاع قدره 46 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة. وبرنت على مسار الارتفاع 4.7% هذا الأسبوع.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.32 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%. ويتجه الخام الأميركي إلى الارتفاع 3.7% هذا الأسبوع.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن كميات النفط التي ستخرج من الأسواق العالمية بسبب تجدد العقوبات على إيران التي فرضتها واشنطن في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي، رغم القلق من أن يضعف نمو الطلب في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.