«إير فرانس» تعلن وقف رحلاتها لطهران في 18 سبتمبر

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»، الخميس، أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران اعتبارًا من 18 سبتمبر المقبل بسبب ضعف المردود التجاري نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال المكتب الإعلامي للخطوط الجوية الفرنسية، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن «إير فرانس» التي أوكلت الرحلات لطهران إلى شركة «جون» التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة، «خفضت عدد رحلاتها من ثلاث أسبوعيًّا إلى رحلة واحدة منذ 4 أغسطس الجاري».

وتابع المكتب الإعلامي أن الخطوط الجوية الفرنسية «ستوقف رحلاتها لطهران اعتبارًا من 18 سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري»