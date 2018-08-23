نزيف الليرة يتواصل تحت وطأة التوترات بين واشنطن وأنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 10:58 صباحا
أوراق نقدية من فئات مختلفة من الليرة. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت الليرة، الخميس، مدفوعة بالتقلبات التي تشهدها تحت وطأة المواجهة المستمرة والموجعة بين تركيا والولايات المتحدة حول مصير قس أميركي محتجز في تركيا دون بادرة حل.

وقالت أنقرة إن واشنطن تشن «حربًا اقتصادية» ولا تبدي احترامًا للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الليرة هبطت 1.1% إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة.

والعملة منخفضة 38% هذا العام، وتغذي أزمة العلاقات الأميركية - التركية خسائرها التي أطلقتها بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية.

وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين في عطلة لمناسبة عيد الأضحى.

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