الذهب ينخفض من أعلى مستوى في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 12:20 مساء

تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعدما لامست أعلى مستوى لها في أسبوع في وقت سابق من اليوم، مع تعويض الدولار بعض خسائره التي تكبدها بسبب انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فمن المتوقع نشر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي في 31 يوليو والأول من أغسطس في وقت لاحق يوم الأربعاء، والذي سيفحصه المستثمرون بحثًا عن أي دلائل يسترشدون بها على الزيادات التالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1192.93 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ في وقت سابق 1197.66 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 14 أغسطس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة ليستقر عند 1200 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعًا طفيفًا إلى 95.284 بعدما نزل لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 95.08 في الجلسة السابقة.

وأكد ترامب يوم الاثنين الماضي أنه غير سعيد برفع أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على الدولار، قبل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي ومؤتمره الاقتصادي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج الذي سيبدأ يوم الجمعة.

ويتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة الأميركية لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدًا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 14.72 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.3% إلى 790.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 803.10 دولار للأوقية.

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