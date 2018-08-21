ارتفاع أسعار النفط في آسيا

شعار مجموعة بريتيش بتروليوم النفطية في محطة للوقود في ليفربول في 31 يوليو 2018. (فرانس برس)

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في آسيا الثلاثاء بانتظار أرقام أساسية حول حجم الاحتياطي الأميركي من الخام.

وحوالى الساعة 03,15 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجع الأميركي للخام، تسليم سبتمبر 27 سنتًا إلى 66,70 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا، وفقًا لـفرانس برس».

أما برميل البرنت، المرجع الأوروبي، تسليم أكتوبر فقد ارتفع سنتًا واحدًا وبلغ سعره 72,22 دولار.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الاثنين مستفيدة من تهدئة في التوتر بين بكين وواشنطن وتراجع المخاوف بشأن العملات الناشئة، وهما عاملان يشجعان الطلب على الخام.

وسمحت إمكانية استئناف المفاوضات الأربعاء والخميس بين الصين والولايات المتحدة بتهدئة المخاوف من تراجع الطلب الدولي على النفط.

وينتظر المحللون حاليًا نشر تقديرات ثم أرقام الاحتياطات النفطية الأميركية الأسبوعية من النفط التي تكشف حجم الطلب في أول اقتصاد في العالم.