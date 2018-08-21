ارتفاع أسعار النفط في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 08:37 صباحا
شعار مجموعة بريتيش بتروليوم النفطية في محطة للوقود في ليفربول في 31 يوليو 2018. (فرانس برس)

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في آسيا الثلاثاء بانتظار أرقام أساسية حول حجم الاحتياطي الأميركي من الخام.

وحوالى الساعة 03,15 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجع الأميركي للخام، تسليم سبتمبر 27 سنتًا إلى 66,70 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا، وفقًا لـفرانس برس».

أما برميل البرنت، المرجع الأوروبي، تسليم أكتوبر فقد ارتفع سنتًا واحدًا وبلغ سعره 72,22 دولار.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الاثنين مستفيدة من تهدئة في التوتر بين بكين وواشنطن وتراجع المخاوف بشأن العملات الناشئة، وهما عاملان يشجعان الطلب على الخام.

وسمحت إمكانية استئناف المفاوضات الأربعاء والخميس بين الصين والولايات المتحدة بتهدئة المخاوف من تراجع الطلب الدولي على النفط.

وينتظر المحللون حاليًا نشر تقديرات ثم أرقام الاحتياطات النفطية الأميركية الأسبوعية من النفط التي تكشف حجم الطلب في أول اقتصاد في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيجيريا تخضع لمبادئ «فيفا» ومنتخبها يتمسك بمنافسة ليبيا
رياضة محلية
قهوة سي عقيلة الحلقة (44) -«خوصة» من الحج
ثقافة وفن
محاكمة الليبي المتهم في اعتداء تيغنتورين بالجزائر أكتوبر المقبل
ليبيا
مذيع مالي يدعو للتظاهر اعتراضًا على نتائج الانتخابات
منوعات
بالأسماء.. أماكن تجميع جلود الأضاحي في سوق الجمعة
ليبيا
ممثلة إيطالية دفعت تعويضًا لرجل يتهمها بالاعتداء الجنسي
ثقافة وفن
بيع خيل إنجليزي بسعر 1.4 مليون يورو
منوعات
غرفة عمليات القوات الخاصة: بوخمادة بخير
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
ليبيا تتأهل إلى نهائيات أفريقيا لكرة القدم الشاطئيـة
رياضة محلية
غسان سلامة: خبير اقتصادي سيلتحق بالبعثة الأممية مطلع الشهر المقبل
ليبيا
مفاجآت في قائمة المنتخب الليبي لمعسكر القاهرة
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فورد تطرح سيارة جديدة تحذر من الاتجاه الخاطئ