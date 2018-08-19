ارتفاع الدولار واستقرار الليرة التركية في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء إلى 6.36 دينار اليوم مقابل 6.34 دينار أمس، فيما صعد اليورو إلى 7.22 دينار مقارنة بـ7.20 دينار، بفارق قرشين لكل من العملتين الأميركية والأوروبية.

وصعد الدينار التونسي إلى 2.29 دينار ليبي مقابل 2.27 دينار ليبي، بفارق قرشين اثنين، واستقرت الليرة التركية عند مستواها الذي سجلته بارتفاع بفارق طفيف لا يتجاوز قرشًا واحدًا، إذ بلغت 1.05 دينار مقارنة بـ1.04 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني إلى 8 دينار اليوم مقابل 8.02 دينار بفارق قرشين اثنين.

ولا يزال سعر الصرف مثار جدل بين المراقبين، في ظل التخوف من تأثيرات سلبية للسوق السوداء وتجار العملة، على مسارات صرف النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الوصول إلى المستوى الأدنى ليستقر عنده السعر خلال الفترة المقبلة.

كان مدير مكتب محافظ المصرف المركزي عبداللطيف التونسي قال في تصريحات تليفزيونية، إن سيناريو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.