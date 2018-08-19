إيران تبحث عن حل لبيع النفط وتحويل الإيرادات

علم إيران أعلى منصة لإنتاج النفط (رويترز)

قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، يوم الأحد إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وفُرضت عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.

وأضاف إسحاق جهانجيري، في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية ونقلتها «رويترز»: «يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته».

وتبحث الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 عن سُبل لإنقاذه رغم انسحاب الولايات المتحدة وضغوط واشنطن على حلفائها لخفض مشتريات النفط الإيراني.