إيران تبحث عن حل لبيع النفط وتحويل الإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 01:08 مساء
علم إيران أعلى منصة لإنتاج النفط (رويترز)

قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، يوم الأحد إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وفُرضت عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.

وأضاف إسحاق جهانجيري، في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية ونقلتها «رويترز»: «يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته».

وتبحث الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 عن سُبل لإنقاذه رغم انسحاب الولايات المتحدة وضغوط واشنطن على حلفائها لخفض مشتريات النفط الإيراني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
ويليامز: نرفض أية تهديدات تطال مؤسسة الاستثمار وموظفيها
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا