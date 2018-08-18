اتفاق يُنقذ أكبر منجم للنحاس في العالم من الإضراب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 12:04 مساء
مدخل منجم ايسكونديدا للنحاس في تشيلي (ا ف ب)

وقع العاملون في موقع إيسكونديدا التشيلي اتفاقًا، الجمعة، مع المجموعة البريطانية الأسترالية المستثمرة له «بي اتش بي»، يسمح بتجنب إضراب في أكبر منجم للنحاس في العالم.

وقالت إدارة المنجم، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن النقابة رقم 1 في تراباخادوريس أكبر منظمة نقابية في الموقع «أعلنت للشركة عن موافقتها على الاتفاق الذي عرض خلال وساطة».

وأضافت: «بعد المصادقة على ذلك، تم توقيع عقد جماعي جديد بعد ظهر» الجمعة.

وأُبرم الاتفاق في إطار وساطة ينصُّ عليها قانون العمل. وقد وافق الطرفان على اللجوء إليها بعد موافقة منتسبي النقابة البالغ عددهم 2500 عامل على مبدأ تنظيم إضراب جديد. وكان هذا المنجم شهد العام الماضي إضرابًا استمر 44 يومًا وكان الأطول في تاريخ صناعة المناجم التشيلية.

ولم تكشف الإدارة والنقابة بنود الاتفاق. لكن وسائل إعلام تشيلية ذكرت أنهما اتفقا على تعويض لإنهاء النزاع تبلغ قيمته 28 ألف دولار وزيادة في الأجور بنسبة 2.8%. وكان العاملون يطالبون بتعويض قدره 38 ألف دولار وزيادة الأجور بنسبة 5%.

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