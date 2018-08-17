أسهم أوروبا مستقرة وسط ضبابية بشأن الحرب التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 11:00 صباحا
بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً عند الفتح يوم الجمعة مع توخي المستثمرين الحذر بشأن تعافي الليرة التركية، فضلاً عن أحدث جهود من الصين والولايات المتحدة لتجنب نشوب حرب تجارية، وفق ما أوردت «رويترز».

وبينما سادت حالة من المعنويات المرتفعة بشأن وول ستريت مع تحقق مكاسب للمؤشرات الرئيسية، هبط مؤشر شنغهاي المجمع في آسيا 1.3%.

وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% إلى 381.49 نقطة.

ومن بين الأسهم التي حققت أكبر تحرك سهم أليطاليا الذي ارتفع بنحو 6% بعدما خسر ما يصل إلى 25% في الجلسة السابقة.

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