وزير المالية: تركيا ستساند بنوكها العامة إذا اقتضت الضرورة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 05:05 مساء
وزير المالية التركي براءت ألبيرق. (أرشيفية. رويترز)

قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، يوم الخميس، إن حكومة بلاده ستدعم بنوكها العامة إذا احتاجت إلى المساعدة.

وذكر ألبيرق، في حديثه مع مستثمرين عالميين خلال مؤتمر عبر الهاتف بحسب وكالة «رويترز»، أن تركيا ستعلن عن مصادر إضافية للتمويل في الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أن تركيا لا تتوقع فرض أي غرامات على بنك خلق التركي المملوك للحكومة.

وكانت محكمة أميركية أدانت مسؤولًا تنفيذيًا سابقًا بالبنك في يناير بسبب مساعدته إيران في تفادي عقوبات أميركية.

وأبلغ وزير المالية المستثمرين بأن السياسة النقدية غير كافية لمواجهة التضخم، وإن هناك حاجة إلى نهج منسق ومتوازن يقارب بين السياسة النقدية والمالية.

وتهاوت الليرة على الأيام الماضية مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية احتجاز أنقرة لقس أميركي.

وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل القلق من تنامي تأثير أردوغان على الاقتصاد، ودعوته المتكررة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

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