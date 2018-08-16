اليورو يصعد من أدنى مستوى في 13 شهرًا بالتزامن مع تراجع الدولار

عملة ورقية فئة 50 يورو. (أرشيفية. رويترز).

ارتفع اليورو، يوم الخميس، من أدنى مستوى له منذ يونيو في العام 2017 في حين تراجع الدولار بعد أنباء توجه وفد صيني إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية، حيث أقبل المستثمرون على شراء العملات التي تضررت بشدة بفعل موجة البيع في الآونة الأخيرة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد صعد أيضًا العديد من عملات الأسواق الناشئة لتعوض بعض خسائر يوم الأربعاء بفضل انحسار المخاوف فيما يتعلق بتأثير تراجع الليرة التركية.

وصعد اليورو 0.3% إلى 1.1373 دولار مبتعدًا عن أدنى مستوى لمعاملات الأربعاء 1.1301 دولار.

وتراجع الدولار يوم الأربعاء بعد موجة مكاسب قوية. ونزل مؤشر العملة الأميركية 0.2% إلى 96.554.

وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.8% مقابل الدولار إلى 6.8945 يوان.

وتعد معاملات اليوان الصيني في الخارج مقياسًا لشهية المخاطرة وشهدت العملة تراجعات في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف من تأثير النزاع التجاري مع الولايات المتحدة على اقتصاد الصين.

وعلى صعيد عملات الأسواق الناشئة، صعد الراند الجنوب أفريقي 0.6% بعدما فقد أكثر من 2% في المعاملات الخارجية. وزاد أيضًا البيزو المكسيكي والروبل الروسي.

واستقر الين، وهو من عملات الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، عند 110.75 ين للدولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7262 دولار أميركي بعدما تراجع إلى 0.7202 دولار يوم الأربعاء، وهو ما كان أدنى مستوى له منذ يناير 2017.