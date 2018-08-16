تراجع الدولار يدفع الذهب إلى التعافي من أدنى مستوى في 19 شهرًا

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع الذهب من أدنى مستوى في 19 شهرًا، يوم الخميس، مدعومًا بتغطية مراكز مدينة وتراجع الدولار الأميركي إثر أنباء أن بكين ستجري محادثات تجارة مع واشنطن أواخر الشهر الجاري.

ودفع نبأ المحادثات الدولار لينزل عن ذروة 13 شهرًا في ظل انحسار العزوف عن المخاطرة، وفق وكالة «رويترز».

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1175.07 دولار للأوقية (الأونصة). لكن عقود الذهب الأميركية الآجلة نزلت 0.2% إلى 1182.1 دولار.

وصعدت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 14.52 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ فبراير 2016 عند 14.30 دولار.

وزاد البلاتين 1.8 إلى 776.50 دولار، وكان هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2008 عند 751.25 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.8% إلى 857.22 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل سعر في 13 شهرًا عند 832 دولارًا.