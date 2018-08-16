النفط يرتفع بفعل محادثات تجارة صينية -أميركية مزمعة

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

عوضت أسواق النفط، يوم الخميس، بعض خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت بكين إنها سترسل وفدًا إلى واشنطن لمحاولة حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يثير قلق الأسواق العالمية.

لكن الرهان في السوق لا يزال على انخفاض الأسعار في ظل النزاع والمخاوف من تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغت العقود الآجلة لخام برنت 71.11 دولار للبرميل مرتفعة 0.35% بما يعادل 0.5% عن إغلاقها السابق.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتًا أو 0.2% إلى 65.17 دولار للبرميل حيث كبحها بعض الشيء ارتفاع مستويات إنتاج الخام الأميركي والمخزونات.

وفقد كلا الخامين القياسيين أكثر من 2% في تداولات اليوم السابق.

وقال المتعاملون إن الأسواق مرتفعة يوم الخميس بفضل أنباء أن وفدًا صينيًا برئاسة نائب وزير التجارة سيعقد محادثات مع ممثلين أميركيين بقيادة وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في وقت لاحق من أغسطس.