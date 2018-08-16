صندوق النقد يدعو تركيا للالتزام بالسياسات السليمة لدعم الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 10:13 صباحا
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن. (أرشيفية. رويترز)

دعا صندوق النقد الدوي تركيا إلى الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات في وقت يشهد تقلبات في الأسواق، ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن سجن قس أميركي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطقة باسم صندوق النقد، قولها إنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن، مضيفة أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب.

وتابعت قائلة: «في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزامًا بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالًا كاملًا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار».

وفقدت العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار العام الجاري، وذلك بفعل قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتنامية على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم.

ونجمت أحدث ضربة تلقتها العملة التركية عن عقوبات فرضتها إدارة ترامب على أنقرة بسبب احتجاز القس أندرو برانسون المسجون في تركيا لمزاعم عن دعمه جماعة تحملها أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب العام 2016.

وقال إردوغان إن تركيا مستهدفة بحرب اقتصادية، ووجه نداءات متكررة للأتراك ببيع ما بحوزتهم من دولارات ويورو لدعم العملة الوطنية.

ويقول محللون إن تركيا ستحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى صندوق النقد من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية.

وقالت الناطقة باسم الصندوق: «لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية على أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية».

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