الأسواق تتـراجع.. واللـيرة التركية تتعـافى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سجلت البورصات انخفاضًا، الأربعاء، بسبب تأثر الأصول المرتبطة بالسلع بقوة الدولار الأميركي، فيما شهدت الليرة التركية مزيدًا من التعافي.

وأشار تقرير لوكالة «فرانس برس»، إلى أنّ الليرة التركية بدأت في التعافي بعد انخفاض كبير الاثنين، سجلت خلاله أرقامًا قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو، وسط التوتر بين أنقرة وواشنطن. كما انخفض الدولار إلى 6,09 ليرة بعد أن سجل 6,53 ليرة في وقت مبكر الأربعاء.

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وأعلنت تركيا الأربعاء أنها سترفع الرسوم على وارداتها من العديد من المنتجات الأميركية؛ ردًا على العقوبات الأميركية ضد أنقرة مع استمرار الخلاف المرير بين الدولتين الحليفتين والذي أضر بالليرة التركية.

وقال كين أوديلوغا محلل الأسواق في مجموعة «سيتي إندكس» إن «أسواق البورصة الأوروبية تتراجع بشكل ثابت منذ افتتاحها».

وفي أوروبا تراجعت بورصات لندن وفرانكفورت وباريس بنحو 1% في تعاملات بعد الظهر، كما افتتحت بورصة وول ستريت على تراجع رغم ارتفاع مبيعات التجزئة للشهر السادس على التوالي في يوليو، فيما تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0,5% في الدقيقة الأولى من التعاملات.

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ورجح رودريغو كاترين الاستراتيجي البارز في صرف العملات الأجنبية في بنك «ناشونال أستراليا» أن تستمر الأزمة التركية فترة من الوقت، قائلاً «من الصعب ألا تبقى الليرة التركية تحت الضغوط إذا لم نر انضباطًا ماليًا لتهدئة الاقتصاد التركي، إضافة إلى رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وحل دبلوماسي للتوتر مع الولايات المتحدة».

وتعاني الليرة التركية من ضغوطات منذ أسابيع بسبب تزايد المخاوف على الاقتصاد، إلا أنها شهدت انخفاضًا شديدًا الجمعة والاثنين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم على واردات بلاده من الألمنيوم والصلب التركيين. ومع زيادة قوة الدولار أمام الليرة وغيرها من العملات فإن أسعار النفط والمعادن والأسهم في مجموعات التعدين تعاني.

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وقال جوشوا ماهوني محلل الأسواق في مجموعة «اي جي» التجارية إن «أسعار السلع بالدولار تتدهور مرة أخرى مع ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض الرسوم على عشرات المليارات من السلع، ومن المتوقع فرض مزيد من الرسوم الأسبوع المقبل.