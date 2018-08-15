صعود الدولار يدفع الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من 18 شهرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 02:24 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من 18 شهرًا، يوم الأربعاء، في الوقت الذي قفز فيه الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بفعل مخاوف من انتقال عدوى هبوط مُنيت به الليرة التركية في الآونة الأخيرة إلى الأسواق العالمية.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد انخفض الذهب 0.7% في المعاملات الفورية إلى 1185.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أواخر يناير 2017 عند 1183.47 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1192 دولارًا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2017 بفعل مخاوف من دعوات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى خفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

كما تلقى الدولار المقوم به الذهب دعمًا من هبوط اليورو، الذي تضرر من المخاوف بشأن انكشاف البنوك الأوروبية على تركيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2008 عند 769.10 دولار للأوقية. وجرى تداول المعدن في أحدث معاملات عند 774 دولارًا للأوقية بانخفاض نسبته 3%.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 14.80 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ الأول من أبريل 2016 عند 14.76 دولار للأوقية.

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