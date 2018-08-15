التضخم في بريطانيا يرتفع للمرة الأولى في 2018

متجر في بريطانيا. (ارشيفية. رويترز)

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو للمرة الأولى هذا العام، ليظل الكثير من الأسر البريطانية يعاني ضغوطًا بسبب الأسعار التي ترتفع بنفس وتيرة زيادات الرواتب تقريبًا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد أظهرت البيانات الرسمية الضعف الذي يعتري السوق العقارية في البلاد منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار المنازل بأبطأ وتيرة في نحو خمس سنوات، بينما تراجعت الأسعار في لندن بأسرع وتيرة منذ 2009.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الكلي لأسعار المستهلكين بلغ 2.5% على أساس سنوي في يوليو، بعدما سجل 2.4% في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتسارع فيها معدل التضخم السنوي منذ نوفمبر من العام الماضي، بما يظهر مدى بطء تعافي القدرة الشرائية لكثير من الأسر.

كانت بيانات رسمية أظهرت يوم الثلاثاء أن متوسط الدخل، بما في ذلك المكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 2.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، في استمرار لموجة طويلة من زيادات الأجور بمعدلات تقل عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.