تركيا تعلن زيادة في الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

أعلنت تركيا، يوم الأربعاء، زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، ردًا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.

وكتب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، في تغريدة بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت في إطار المعاملة بالمثل ردًا على الهجمات المتعمدة للإدارة الأميركية على اقتصادنا».

وأعلن عن زيادة هذه الرسوم في مرسوم وقعه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونشر في الجريدة الرسمية.

وأصبحت الرسوم المفروضة على عدد كبير من المنتجات مثل السيارات السياحية التي باتت رسوم استيرادها تبلغ 120%، وبعض المشروبات الكحولية 140% والتبغ 60% والأرز وبعض مساحيق التجميل.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية إن الرسوم الجديدة تعادل ضعفي الرسوم التي كانت مفروضة في الأساس.

ويأتي هذا القرار بينما تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى أدنى مستوى خصوصًا بسبب اعتقال تركيا قسًا أميركيًا منذ عام ونصف العام. وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية أخيرًا.