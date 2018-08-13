البنك المركزي التركي يتعهد باتخاذ «كل التدابير الضرورية» لضمان الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 09:10 صباحا
البنك المركزي التركي (الإنترنت)

أعلن البنك المركزي التركي، الاثنين، أنه سيتخذ «كل التدابير الضرورية» لضمان الاستقرار المالي، في وقت يسجل هبوطًا حادًّا في قيمة الليرة التركية.

وأكد البنك المركزي أنه سيوفر «كل السيولة الضرورية للمصارف» في وقت تسارَع تراجع الليرة التركية في الأيام الأخيرة إلى مستويات تاريخية على خلفية التوتر مع واشنطن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدد بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى «خطة» حيال التجار ورجال الصناعة إذا استمروا في المسارعة إلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي.

وقال إردوغان، في كلمة الأحد، أوردتها «سكاي نيوز عربية»: «مسؤوليتنا في الانتصار في هذه الحرب الاقتصادية المفروضة علينا مشتركة بين الحكومة وبينكم، لا تشتروا الدولار، وإلا ستضطروني لتنفيذ خطة (ب) أوخطة (ج)».

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