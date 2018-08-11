مكسيكو وواشنطن تستأنفان مفاوضاتهما حول «نافتا» الأسبوع المقبل

وزير الاقتصاد المكسيكي يتحدث مع الممثل التجاري الأميركي في مكسيكو (ا ف ب)

أعلن وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو غواخاردو أن الوفدين الأميركي والمكسيكي اللذين يتفاوضان لتعديل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) اتفقا في ختام جلسة محادثات جديدة في واشنطن الجمعة على استئناف محادثاتهما الأسبوع المقبل.

وفي ختام الأسبوع الثالث على التوالي من المفاوضات في واشنطن، أوضح الوزير المكسيكي الذي يرأس وفد بلاده إلى هذه المحادثات أن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر أمر ممكن، محذرًا في الوقت نفسه من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به.

وقال للصحافيين، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به»، مذكّرًا بأنه جرى ترك المسائل الأكثر صعوبة إلى النهاية، بما في ذلك المطلب الأميركي المتعلق بوجوب المصادقة على الاتفاقية كل خمس سنوات.

وأضاف: «نحن نعمل كما دأبنا منذ ثلاثة أسابيع وقد أحرزنا الكثير من التقدم. سنعود الأسبوع المقبل». لكن الوزير المكسيكي استدرك بالقول: «كما قلت سابقا: ما من اتفاق على شيء إذا لم يتم الاتفاق على كل شيئ».

وأوضح غواخاردو أن المسؤولين المكسيكيين والأميركيين سيواصلون التفاوض على المسائل الثنائية قبل أن ينضم نظراؤهم الكنديون الى هذه المفاوضات الرامية الى تحديث الاتفاقية التجارية التي تربط بين الدول الثلاث منذ 24 عامًا.

وشكّل إصرار الولايات المتحدة على بند وجوب المصادقة على الاتفاقية كل خمس سنوات عقبة أمام محادثات «نافتا» في وقت سابق هذا العام بعدما رفضته كندا والمكسيك.

وانطلقت المحادثات لتعديل نافتا العام الماضي بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصلاح هذه الاتفاقية تحت طائلة الانسحاب منها والتفاوض على اتفاقيات ثنائية منفصلة.