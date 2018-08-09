الذهب يستقر مع تمسك اليوان بمكاسبه أمام الدولار

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقر الذهب، الخميس، بعد مكاسب استمرت جلستين مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي أثر سلبًا على الزخم الصعودي لكن المعدن النفيس تلقى بعض الدعم من مكاسب اليوان.

وارتبط الذهب ارتباطًا كبيرًا باليوان في الأسابيع الأخيرة، حيث تمثل العملة الصينية مؤشرًا للمخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتماسك اليوان أمام الدولار مع استمرار حذر المراهنين على صعود العملة الأميركية من تحركات محتملة في السياسات بهدف تحقيق الاستقرار للعملة الصينية، بحسب وكالة «رويترز».

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات بدعم من التوترات الجيوسياسية في العالم، لكن متعاملين قالوا إن العملة الأميركية بحاجة لمحفزات جديدة أو تصاعد التوترات التجارية كي ترتفع.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على المستثمرين غير الأميركيين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1214.51 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 0.2% في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1222.50 دولار للأوقية.وقالت الصين الأربعاء إنها ستفرض رسومًا بنسبة 25% على واردات أميركية قيمتها 16 مليار دولار ردًّا على رسوم أميركية.

وقالت واشنطن أيضًا إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بعدما تأكدت أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.46 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.9% إلى 833.99 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.3% إلى 902.25 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة.