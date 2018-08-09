الذهب يستقر مع تمسك اليوان بمكاسبه أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 03:47 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقر الذهب، الخميس، بعد مكاسب استمرت جلستين مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي أثر سلبًا على الزخم الصعودي لكن المعدن النفيس تلقى بعض الدعم من مكاسب اليوان.

وارتبط الذهب ارتباطًا كبيرًا باليوان في الأسابيع الأخيرة، حيث تمثل العملة الصينية مؤشرًا للمخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتماسك اليوان أمام الدولار مع استمرار حذر المراهنين على صعود العملة الأميركية من تحركات محتملة في السياسات بهدف تحقيق الاستقرار للعملة الصينية، بحسب وكالة «رويترز».

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات بدعم من التوترات الجيوسياسية في العالم، لكن متعاملين قالوا إن العملة الأميركية بحاجة لمحفزات جديدة أو تصاعد التوترات التجارية كي ترتفع.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على المستثمرين غير الأميركيين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1214.51 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 0.2% في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1222.50 دولار للأوقية.وقالت الصين الأربعاء إنها ستفرض رسومًا بنسبة 25% على واردات أميركية قيمتها 16 مليار دولار ردًّا على رسوم أميركية.

وقالت واشنطن أيضًا إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بعدما تأكدت أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.46 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.9% إلى 833.99 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.3% إلى 902.25 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سرقة الميدالية الرئاسية في بوليفيا وقت زيارة حارسها بيوت دعارة
منوعات
أزمة الوقود في الجنوب التونسي تمتد إلى عاصمته صفاقس
ليبيا
«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
«الرئاسي» يعفي شركات توريد الأضاحي من الرسوم الجمركية
ليبيا
الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»
اقتصاد
بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة
ثقافة وفن
مع احتدام أزمتهما.. كندا تطلب مساعدة حلفاء السعودية وأميركا تنأى بنفسها
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش