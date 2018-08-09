الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 11:01 صباحا
أوراق نقد من فئات مختلفة من الليرة التركية. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي، اليوم الخميس، حيث هبطت 2.5% عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء بعدما اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أميركيين سعيًا لحل الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغت العملة التركية 5.4150 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيًا قياسيًا عند 5.44 ليرة.

وفقدت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرته على السياسة النقدية إلى جانب الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أمس، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تحقيق انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.

يرجع الخلاف بين البلدين بشكل أساسي إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأميركي آندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

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