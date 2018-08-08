وفد تجاري مكسيكي يصل إلى واشنطن للتفاوض بشأن «نافتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 02:52 مساء
وزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواخاردو (يسار) والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر (أرشيفية: فرانس برس)

يصل وفد تجاري مكسيكي، الأربعاء، إلى واشنطن لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا).

وقال وزير الاقتصاد إلديفونسو غواخاردو، الذي يقود الفريق المفاوض، لإذاعة «غروبو فورميولا»، الثلاثاء: «سنبدأ لقاءاتنا بعد ظهر الغد (الأربعاء) عقب وصولنا إلى واشنطن»، وأن سوس سياد، المُعين خليفة للرئيس وبيز أوبرادور، سيرافقة إلى المفاوضات.

وأكد مسؤولون أميركيون ومكسيكيون نيتهم إنهاء المحادثات هذا الشهر، وذلك بعد أن أفاد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، الشهر الماضي، أنه لا يزال يفضِّل إدخال بند يقضي بانتهاء أجل الاتفاقات التجارية التي تبرمها بلاده في مهلة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وشكَّل إصرار الولايات المتحدة على هذا البند عقبة أمام محادثات «نافتا» في وقت سابق هذا العام بعدما رفضته كندا والمكسيك.

وانطلقت المحادثات العام الماضي بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصلاح اتفاق «نافتا»، وهدد بالانسحاب والتفاوض بعد ذلك على اتفاقات ثنائية منفصلة.

ولم تشارك كندا في محادثات واشنطن، التي ركزت على حل المسائل الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة. لكن وزيرة خارجية كندا ورئيسة فريقها المفاوض كريستيا فريلاند أكدت، الأحد، أنها على اتصال بشركائها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع ...
ليبيا
الليبي «شلاوح» يتوج بذهبية العالم في «المواي تاي»
رياضة محلية
الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
بالصور..كاليفورنيا تواجه الحريق الأكبر في تاريخها الحديث
دولى
التأشيرة المغربية تمنع مجددا بعثة ليبية.. وتهدد الأهلي طرابلس في البطولة العربية
رياضة محلية
توزيع مركبات شرطة على مديريات الأمن بالمنطقة الغربية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»