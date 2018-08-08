وفد تجاري مكسيكي يصل إلى واشنطن للتفاوض بشأن «نافتا»

وزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواخاردو (يسار) والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر (أرشيفية: فرانس برس)

يصل وفد تجاري مكسيكي، الأربعاء، إلى واشنطن لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا).

وقال وزير الاقتصاد إلديفونسو غواخاردو، الذي يقود الفريق المفاوض، لإذاعة «غروبو فورميولا»، الثلاثاء: «سنبدأ لقاءاتنا بعد ظهر الغد (الأربعاء) عقب وصولنا إلى واشنطن»، وأن سوس سياد، المُعين خليفة للرئيس وبيز أوبرادور، سيرافقة إلى المفاوضات.

وأكد مسؤولون أميركيون ومكسيكيون نيتهم إنهاء المحادثات هذا الشهر، وذلك بعد أن أفاد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، الشهر الماضي، أنه لا يزال يفضِّل إدخال بند يقضي بانتهاء أجل الاتفاقات التجارية التي تبرمها بلاده في مهلة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وشكَّل إصرار الولايات المتحدة على هذا البند عقبة أمام محادثات «نافتا» في وقت سابق هذا العام بعدما رفضته كندا والمكسيك.

وانطلقت المحادثات العام الماضي بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصلاح اتفاق «نافتا»، وهدد بالانسحاب والتفاوض بعد ذلك على اتفاقات ثنائية منفصلة.

ولم تشارك كندا في محادثات واشنطن، التي ركزت على حل المسائل الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة. لكن وزيرة خارجية كندا ورئيسة فريقها المفاوض كريستيا فريلاند أكدت، الأحد، أنها على اتصال بشركائها.