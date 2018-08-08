إيلون ماسك يعتزم سحب «تيسلا» من البورصة

مؤسس شركة «تيسلا»، إيلون ماسك

أعلن مؤسس شركة «تيسلا»، إيلون ماسك، أنه ينوي سحب الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية من البورصة.

وقال ماسك، في سلسلة تغريدات، أمس الثلاثاء: «أنوي سحب تيسلا من البورصة بسعر 420 دولارا (للسهم). التمويل مؤمن»، لافتا إلى بقائه رئيسا لمجلس إدارتها، وأكد أنه يملك التمويل الكافي لعملية كهذه، وهو ما أثار فوضى في الأسواق، وفق «فرانس برس».

وأدى الكشف عن هذا الموقف إلى تعليق التداول بأسهم الشركة في بورصة وول ستريت بعد ارتفاع سعرها بنسبة 7%. وقد استؤنف التداول بها قبل ربع ساعة من إغلاق الأسواق وانتهت على ارتفاع بحوالى 11%.

وقبيل الإغلاق، أكدت «تيسلا» أن إيلون ماسك ينوي سحب الشركة من البورصة إلا أنها أوضحت في مدونة أن القرار النهائي سيتخذ بناء على تصويت المساهمين.

وبهذا السعر، تصل قيمة «تيسلا» إلى 71 مليار دولار وستكون بذلك أغلى بحوالى 20 مليارا من مجموعة «جنرال موتورز»، أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة. وسيشكل ذلك في حال تم، أكبر عملية سحب من البورصة.

وأتى الإعلان في وقت تتعرض فيه الشركة لهجمات مضاربين يراهنون على انهيار «تيسلا»، من خلال استراتيجية مالية تعرف باسم «شورت سيلينغ» (بيع على المكشوف). وهم يؤكدون أن «تيسلا» ستواجه صعوبة لاحترام الاستحقاقات الزمنية في إنتاج نموذج «موديل 3».