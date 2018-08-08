الذهب يواصل ارتفاعه لليوم الثاني مع تراجع الدولار

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار مقابل اليوان الصيني واليورو.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1213.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع 0.4%في الجلسة السابقة.

كما صعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1220.80 دولار للأوقية.

وارتفع اليوان الصيني قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم بعد صعود الأسهم، ليواصل مكاسبه بعد أن اتخذ البنك المركزي الأسبوع الماضي خطوات لكبح انخفاض العملة.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.1% في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر على انحسار موجة ارتفاعه في الآونة الأخيرة والتي جاءت بفضل مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.

ومن شأن هبوط العملة الأميركية أن يخفض تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 827.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.3% إلى 903.22 دولار للأوقية.

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