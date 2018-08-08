الذهب يواصل ارتفاعه لليوم الثاني مع تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 12:21 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار مقابل اليوان الصيني واليورو.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1213.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع 0.4%في الجلسة السابقة.

كما صعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1220.80 دولار للأوقية.

وارتفع اليوان الصيني قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم بعد صعود الأسهم، ليواصل مكاسبه بعد أن اتخذ البنك المركزي الأسبوع الماضي خطوات لكبح انخفاض العملة.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.1% في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر على انحسار موجة ارتفاعه في الآونة الأخيرة والتي جاءت بفضل مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.

ومن شأن هبوط العملة الأميركية أن يخفض تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 827.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.3% إلى 903.22 دولار للأوقية.

اقرأ أيضًا:

تراجع الدولار يدفع الذهب للصعود

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع ...
ليبيا
الليبي «شلاوح» يتوج بذهبية العالم في «المواي تاي»
رياضة محلية
الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
بالصور..كاليفورنيا تواجه الحريق الأكبر في تاريخها الحديث
دولى
التأشيرة المغربية تمنع مجددا بعثة ليبية.. وتهدد الأهلي طرابلس في البطولة العربية
رياضة محلية
توزيع مركبات شرطة على مديريات الأمن بالمنطقة الغربية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
«داخلية الوفاق» تُطالب المواطنين بتسجيل العمالة الوافدة في أقرب مركز شرطة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»