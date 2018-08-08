ظريف: أميركا لن تمنعنا من تصدير النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 11:26 صباحا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط، وذلك بعد أن دخلت العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، منذ أمس الثلاثاء.

وقال ظريف، بحسب «رويترز»: «إذا أراد الأميركيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون»، لكنه لم يوضح العواقب التي قد تواجهها الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا، في الأسابيع الأخيرة، إنهم يهدفون لإيقاف صادرات إيران النفطية تمامًا كوسيلة للضغط على طهران كي توقف برامجها النووية والصاروخية وتتوقف عن التدخل في الصراعات الإقليمية في سورية والعراق.

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