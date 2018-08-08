الوليد بن طلال يوسع إمبراطوريته بحصة في «سناب شات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 11:15 صباحا
الوليد بن طلال. (أرشيفية. رويترز)

أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، شراء حصة بشركة «سناب تشات» أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالصور، في صفقة قيمتها 950 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار).

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الوليد بن طلال كتب في تغريدة على «تويتر» أرفقها بمقطع فيديو: «استثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لإتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3% في شركة سناب شات».

ونقل الموقع الرسمي للوليد بن طلال على لسان الأخير قوله: «استثمارنا في شركة سناب شات يعتبر امتدادًا لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل ليفت/Lyft، والتجارة الإلكترونية جي دي دوت كوم/JD.com ومواقع التواصل الاجتماعي توتير/Twitter».

وأضاف الأمير الوليد بن طلال: «سناب شات هي واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ابتكارًا في العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي سطح إمكاناتها الحقيقية».

وتراجع العدد اليومي للمستخدمين النشطين على المنصة بنحو 2% خلال الربع الأخير ليصل إلى 188 مليون مقابل 191 مليون في نهاية مارس.

كما تخوض الشركة منافسة شديدة على الإعلانات الرقمية مع شركات عملاقة، مثل «فيسبوك».

وعلى الرغم من انخفاض عدد المستخدمين، أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها وتراجع خسائرها في الربع الثاني من العام.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 262 مليون دولار في ذلك الربع، بزيادة بلغت 44% عن نفس لفترة في 2017، كما بلغت الخسائر 353 مليون دولار، بانخفاض 20% على أساس سنوي.|

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