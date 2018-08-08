ترامب: النمو الأميركي قد يتجاوز 5% قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 10:38 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أنّ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد يبلغ 5% أو يتجاوز ذلك قريبًا.

وفي حفل عشاء مع مديري شركات في ناديه للغولف في نيوجيرزي، قال ترامب: «كما تعلمون، نحن نسجّل أرقامًا قياسية في الناتج المحلي الإجمالي. لم يُفكّر أحد في أننا سنكون أعلى مِن، أو حتى قريبين من 2%، وها نحن عند الـ4.1!».

وأضاف: «أعتقد أننا سنذهب أبعد من ذلك بكثير»، موضحًا أنه مع توقيع اتفاقات تجارية مستقبلية يُمكن للاقتصاد أن «يذهب أبعد من ذلك بكثير»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وتابع الرئيس الأميركي أنه «خلال الربع المقبل من العام أعتقد أننا سنكون قريبا جدا عند حدود 5%. هذه أرقام لم يكن الناس يؤمنون بها. أعتقد حقا أننا يمكن أن نذهب أعلى بكثير من 5% وذلك عندما نبرم اتفاقات تجارية منطقية وجيّدة لبلدنا».

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