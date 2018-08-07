اليورو يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع اليورو، في تعاملات اليوم الثلاثاء، متعافيًا من أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن العملات الرئيسية ظلت تتحرك في نطاقات واسعة مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة في أسواق العملة.

وارتفع اليورو نحو 0.25% إلى 1.1583 دولار، بعد تراجعه، الإثنين، إلى 1.1530 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 28 يونيو، بعدما جاءت الطلبيات الصناعية الألمانية الشهرية دون التوقعات، وفق «رويترز».

وقال خبير العملة لدى بنك «آي.إن.جي» في لندن، فيراج باتل: «في هذه المرحلة من الدورة، الأسواق متيقنة إلى حد كبير من الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ويحتاج الدولار لمحرك جديد يخرجه من نطاقه الحالي».

وتتوقع أسواق المال زيادات أخرى لأسعار الفائدة بواقع 40 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي خلال بقية العام الحالي بعد رفعها مرتين منذ بداية 2018.

وكان الدولار الأسترالي من العملات التي سجلت تحركات كبيرة في الأسواق، حيث ارتفع 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7427 دولار أمريكي بعدما أبقى البنك المركزي سياسته النقدية دون تغيير.

وتلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم، بعد ظهور بعض العلامات على تماسك اليوان الصيني عقب هبوطه في الآونة الأخيرة بسبب تصاعد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وارتفعت الليرة التركية أمام العملة الأميركية، بعدما قالت «سي.إن.إن ترك»، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن وفدا من المسؤولين الأتراك سيتجه إلى واشنطن في غضون يومين لبحث خلاف قائم بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وجرى تداول الليرة عند 5.2750 ليرة للدولار اليوم الثلاثاء.