تراجع الدولار يدفع الذهب للصعود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 11:49 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وإقبال على شراء المعدن الأصفر بعد هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1210.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق 1213.81 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1217.6 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 12 % منذ منتصف أبريل ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى قوة الدولار. وقال مستثمرون إن المعدن النفيس لم يستفد إلى حد بعيد من الضبابية السياسية التي هيمنت على الأسواق في الآونة الأخيرة، حيث دفعت التوترات التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة صوب الدولار.

وانخفض الدولار الأميركي المقوم به الذهب أمام عملات رئيسية أخرى اليوم، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية من جديد حدت من خسائر الدولار ومكاسب الذهب.

وارتفعت الأسواق الآسيوية اليوم بفضل تعافي أسواق الأسهم في الصين، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين من تطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتأثير المجموعة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9 % في المعاملات الفورية إلى 15.39 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9 % إلى 828.49 دولار للأوقية في حين كسب البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 910 دولارات

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