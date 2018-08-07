إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، أحد كبار مصدري الخام، مما يقلص المعروض في الأسواق العالمية.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4% عن الإغلاق السابق. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3% إلى 69.21 دولار للبرميل.

ودخلت العقوبات الأميركية على إيران، التي صدرت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا من الخام في يوليو، حيز التطبيق رسميا اليوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والصين والهند، العقوبات، لكن الحكومة الأميركية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.

وقال بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي إن هناك معروضًا كافيًا في أسواق الخام الحاضرة حاليًا، لكنه أشار إلى أن العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميًا من الأسواق يوميًا.

وأضاف أن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تُذكر لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.