اليونان تتلقى الدفعة الأخيرة في برنامج الإنقاذ

تلقت اليونان 15 مليار يورو، هي الدفعة الأخيرة من مساعدة الجهات الدائنة في منطقة اليورو لتلبية حاجاتها على صعيد التمويل، بعد موافقة وزراء المال بمنطقة اليورو على الإفراج عن هذه الدفعة، خلال اجتماع في 22 يونيو.

وأوضح رئيس الآلية الأوروبية للاستقرار، كلاوس ريغلينغ، الإثنين، أن هذه الدفعة الخامسة والأخيرة من المساعدة المالية لليونان، وترصد 9.5 مليارات يورو لاحتياطي الخزينة و5.5 مليارات للديون، وفق «فرانس برس».

وبعد تلقي الدفعة، قال ريغلينغ إن احتياطي الخزينة سيبلغ نحو 24 مليار يورو، لافتًا إلى أن «هذا المبلغ سيغطي نحو 22 شهرًا من حاجات اليونان إلى التمويل بعد انتهاء البرنامج في العشرين من أغسطس».

وتخرج اليونان رسميًا من وصاية الجهات الدائنة (منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) في العشرين من أغسطس، لتتولى مجددًا تمويل نفسها في الأسواق بعد انكماش كبير استمر أعوامًا عدة واستدعى ثلاثة برامج مساعدة.

وقال ريدلينغ: «التزام الشعب اليوناني وجهوده الكبيرة يؤتيان اليوم ثمارهما. شملت السلسلة الأخيرة من الإصلاحات التي قامت بها اليونان خطوات مهمة في مجال السياسة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وإصلاح النفقات العامة».

ونبه إلى أن «انتهاء برنامج المساعدة في العشرين من أغسطس سيكون مرحلة مهمة للبلاد. على اليونان الآن أن تثبت لشركائها والأسواق أنها تتعهد عدم الانقلاب على الإصلاحات الماضية وأن تستمر في سياساتها الاقتصادية والمالية الضرورية على المدى البعيد لتصبح اقتصادًا صلبًا يوفر النمو والوظائف».

ومع الـ15 مليار دولار التي تلقتها أثينا، الإثنين، تصبح القيمة الإجمالية للمساعدة المالية من جانب الآلية الأوروبية للاستقرار 61.9 مليار يورو، علمًا بأن قيمة برنامج المساعدة يمكن أن تصل إلى 86 مليار يورو.

وعلى مدى ثمانية أعوام، حصلت اليونان على أكثر من 273 مليار يورو من الجهات الدائنة وهي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، في إطار ثلاثة برامج مساعدة.