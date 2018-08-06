«اتش اس بي سي» سيدفع غرامة 765 مليون دولار للولايات المتحدة

شعار بنك اتش اس بي سي

أعلن بنك «اتش اس بي سي» البريطاني الذي تركز أعماله على آسيا الإثنين أنه سيدفع غرامة مقدارها 765 مليون دولار أميركي بسبب تصرفاته قبل أزمة الرهون العقارية في 2008، كما أعلن عن تحقيقه أرباحا للنصف الأول من العام.

وقال البنك إنه وافق على دفع الغرامة الأميركية الكبيرة بسبب تعاملاته مع أوراق مالية مدعومة بالرهون السكنية، وهو نوع من مشتقات الاستثمارات يدمج بين القروض والأوراق المالية وتم بيعه إلى مستثمرين قبل الأزمة المالية في 2008.

وذكر البنك، في بيان للنتائج المالية أوردته «فرانس برس»، أن «اتش اس بي سي توصل إلى تسوية مبدئية لحل القضايا المدنية التي رفعتها ضده وزارة العدل الأميركية والمتعلقة بالتحقيق في عمل البنك في الأوراق المالية المدعومة بالرهون السكنية وانشطة التوريق من 2005 إلى 2007».

وأضاف أنه «بموجب شروط التسوية فسيدفع بنك اتش اس بي سي لوزارة العدل غرامة قدرها 765 مليون دولار».

من ناحية أخرى، أعلن البنك عن تحقيق أرباح في النصف الأول من العام وأعرب عن تفاؤله بشأن التوقعات المستقبلية رغم تأثيرات ارتفاع النفقات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10,7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى التي تنتهي في يونيو مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق.

وارتفع صافي الأرباح والمكاسب بعد الضرائب بنسبة 2,2% ليصل إلى 7,173 مليار دولار بسبب الأسواق عالية النمو خاصة في آسيا والشرق الأوسط.